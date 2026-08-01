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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Бешикташ» официально подтвердил переход Уэньина Гэбриэла

Бигмен из сборной Южного Судана Уэньин Гэбриэл официально подписал контракт с « Бешикташем ». Сезон-2025/26 29-летний баскетболист (206 см) провел в «Баварии».

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