Ukrainian President Volodymyr Zelensky said Kyiv has "evidence" proving the Starlink military systems it uses are being throttled.
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