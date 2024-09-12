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test mazurok

1 подписчик

❗️ Сегодня в Феодосии будут проходить учения военных Как сообщил глава администрации города Игорь Ткаченко, они пройдут сегодня до 13:00, а потом вечером с 19:00 до 21:00.

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