❗️ Сегодня в Феодосии будут проходить учения военных Как сообщил глава администрации города Игорь Ткаченко, они пройдут сегодня до 13:00, а потом вечером с 19:00 до 21:00.
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❗️ Сегодня в Феодосии будут проходить учения военных Как сообщил глава администрации города Игорь Ткаченко, они пройдут сегодня до 13:00, а потом вечером с 19:00 до 21:00.