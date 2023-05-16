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В чём состоит роль бежавшего из России задолго до СВО олигарха Романа Абрамовича? Почему он замешан в сомнительных по своим итогам переговорах с киевским режимом?

В чём состоит роль бежавшего из России задолго до СВО олигарха Романа Абрамовича? Почему он замешан в сомнительных по своим итогам переговорах с киевским режимом?

ЗАЧЕМ АБРАМОВИЧ МЕНЯЛ ГРАЖДАН США, ВЗЯТЫХ В ПЛЕН В ЗОНЕ СВО. ИНСАЙД НА ГРАНИ ФОЛА В чём состоит роль бежавшего из России задолго до СВО олигарха Романа Абрамовича? Почему он замешан в сомнительных по своим итогам переговорах с киевским режимом? Вопрос о сомнительном обмене боевиков запрещённого в России полка "Азов"*, попавших в плен в ходе СВО в Мариуполе, на украинского же олигарха Виктора Медведчука, арестованного спецслужбами режима Зеленского, продолжает волновать общественность.

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