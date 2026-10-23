В ходе мониторинга социальных сетей сотрудниками МВД по Чувашской Республике в канале-дублере МВД по Чувашской Республике, являющемся фальшивым, выявлена публикация о якобы проводимых ведомством проверочных мероприятий на предприятии.
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