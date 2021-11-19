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«Это какой-то джедайский фокус»

«Это какой-то джедайский фокус»

Биография сестер Уильямс, легенд большого тенниса, едва ли не интереснее их спортивных достижений. Одержимый собственным долгосрочным планом, отец пяти дочерей Ричард, обычный охранник с женой-медсестрой, много лет вел Винус и Серену к успеху.

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