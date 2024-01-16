Экономисты предсказывают Германии падение экономики в 2024-м году. Страну ждет двухлетняя рецессия

Аналитики ING говорят, что немецкая экономика находится под высоким риском рецессии. ВВП уже упал в 2023-м году, но и 2024 год тоже завершиться сокращением доходов бюджета из-за стабильного тренда замедления экономических показателей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии