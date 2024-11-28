Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

40 992 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Василий Топчий
    Может быть. Дума прогнила и воняет.Поклонская больше...
  • Леонид Ла Рошель
    Двуличный Анус... было бы правильнее...Губерниев: "Исинб...
  • Лидия Курзаева
    Двуличный Янус этот Губерниев.  Выступал против СВО , и  защищал спортсменов, которые под белым фоагом готовы были вы...Губерниев: "Исинб...

«Обучение стоит миллион рублей в год»: Филипп Киркоров забрал детей из дубайской школы и вернул в Россию

«Обучение стоит миллион рублей в год»: Филипп Киркоров забрал детей из дубайской школы и вернул в Россию

Певец Филипп Киркоров решил прервать обучение детей в элитной школе в Дубае и вернул их в Россию. Теперь Алла-Виктория и Мартин учатся в учреждении, где год занятий стоит миллион рублей за одного ребенка.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх