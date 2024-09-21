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Вечер бокса на «Уэмбли»: Дюбуа − Джошуа, Денни − Шираз и другие бои

21 сентября в Лондоне на стадионе «Уэмбли» состоится вечер бокса, в главном событии которого пройдет поединок за титул IBF в тяжелом весе между Даниэлем Дюбуа (21-2) и Энтони Джошуа (28-3).

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