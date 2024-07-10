Тайна в созвездии Центавра: Загадочные признаки внеземной жизни в космосе Ирэн ОрлонскаяНа загадочной звезде было обнаружено удивительное явление — вещества, которые не имеют аналогов ни на Земле, ни где-либо во Вселенной.
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