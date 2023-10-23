Ген и план: на Курчатовском форуме обсудили новые биотехнологии

На Курчатовском геномном форуме («КурчатовГенТех-2023») ученые обсудили актуальные генетические исследования и практическое применение генетических технологий в различных отраслях — медицине, фармакологии, сельском хозяйстве.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии