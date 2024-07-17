Три человека пострадали в ДНР в результате атак ВСУ

ТАСС/Евгений Силантьев Три человека пострадали в Донецкой Народной республике (ДНР) в результате действий ВСУ, сообщает 17 июля представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).