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Три человека пострадали в ДНР в результате атак ВСУ

Три человека пострадали в ДНР в результате атак ВСУ

ТАСС/Евгений Силантьев Три человека пострадали в Донецкой Народной республике (ДНР) в результате действий ВСУ, сообщает 17 июля представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

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