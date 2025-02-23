WSJ: Франция и Британия думают о размещении на Украине 30 тыс. миротворцев

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер может представить президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу разработанный совместно с Францией план о размещении своих военных контингентов в роли миротворцев на Украине 27 февраля.
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