Telegram не делится рекламой

Рекламный рынок Telegram входит в 2027 год в условиях растущего регуляторного давления. Несмотря на это, мессенджер сохраняет лидерство по объемам рекламных бюджетов, однако бизнес уже активнее распределяет инвестиции между разными площадками.
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