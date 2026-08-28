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Telegram не делится рекламой

Telegram не делится рекламой

Рекламный рынок Telegram входит в 2027 год в условиях растущего регуляторного давления. Несмотря на это, мессенджер сохраняет лидерство по объемам рекламных бюджетов, однако бизнес уже активнее распределяет инвестиции между разными площадками.

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