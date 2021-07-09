Серебряный призер Рио-2016 Данияр Исмаилов сдал положительную допинг-пробу

Серебряный призер Рио-2016 турецкий тяжелоатлет Данияр Исмаилов сдал положительную допинг-пробу. Сообщается, что проба была взята Антидопинговым агентством Турции перед чемпионатом Европы-2021 в Москве, где Исмаилов стал чемпионом в категории до 73 кг, установив европейский рекорд.