Популярные статьи

Свежие комментарии

  • GISMbICH
    Для Джонсона было бы здорово, если бы на этой фотке рядом стоял Вин Дизель. Тот вообще 182 см ростом.Дуэйн «Скала» Джо...
  • ВЛАД
    У Журовой не всё в порядке. Помните тот старый анекдот из времён СССР про студентов институтов физкультуры, физ-мат...Журова о хоккейны...
  • Евгений Сорокин
    P.S. Ни одного имени. :-)) А олень-то голый, везде без маски гуляет. Ну, он же олень...Хореограф группы ...

Серебряный призер Рио-2016 Данияр Исмаилов сдал положительную допинг-пробу

Серебряный призер Рио-2016 турецкий тяжелоатлет Данияр Исмаилов сдал положительную допинг-пробу. Сообщается, что проба была взята Антидопинговым агентством Турции перед чемпионатом Европы-2021 в Москве, где Исмаилов стал чемпионом в категории до 73 кг, установив европейский рекорд.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх