Фигуриста Марка Кондратюка лишили статуса нейтрального спортсмена после жалобы Федерации Украины

22-летнего фигуриста Марка Кондратюка лишили нейтрального статуса для выступления на международных соревнованиях после письма Украинской федерации фигурного катания.
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