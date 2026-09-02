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Фигуриста Марка Кондратюка лишили статуса нейтрального спортсмена после жалобы Федерации Украины

Фигуриста Марка Кондратюка лишили статуса нейтрального спортсмена после жалобы Федерации Украины

22-летнего фигуриста Марка Кондратюка лишили нейтрального статуса для выступления на международных соревнованиях после письма Украинской федерации фигурного катания.

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