UK Borrowing Costs Surge as Oil Shock Rattles Global Markets

The global rise in borrowing costs is a “particular concern,” the International Monetary Fund has said, as UK bond yields reach a level last seen in the financial crisis.
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