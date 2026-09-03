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UK Borrowing Costs Surge as Oil Shock Rattles Global Markets

The global rise in borrowing costs is a “particular concern,” the International Monetary Fund has said, as UK bond yields reach a level last seen in the financial crisis.

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