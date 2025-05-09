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Отца Путина наградил Говоров, планировавший прорыв блокады Ленинграда

Отца Путина наградил Говоров, планировавший прорыв блокады Ленинграда

Отец президента России Владимира Путина - Владимир Спиридонович Путин - был награждён медалью "За боевые заслуги" в годы Великой Отечественной войны (1941 - 1945 годы) приказом маршала Леонида Говорова, планировавшего прорыв блокады Ленинграда.

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