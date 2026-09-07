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Царьград

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Вице-министр энергетики Казахстана озвучил планы бурения до 2028

Вице-министр энергетики Казахстана озвучил планы бурения до 2028

В Казахстане планируют увеличить разведочно-оценочное бурение до 80 скважин в 2026 году и до 120 в 2027-2028.

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