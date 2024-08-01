«Попросили у СКА очень большие бонусы, но их еще надо заработать»

Нападающий Евгений Кузнецов подписал четырехлетний контракт со СКА. По данным «Спорт-Экспресса», форвард получил не такой большой оклад в питерском клубе (50 млн рублей за сезон-2024/25, по 92 — за три последующих), зато бонусы могут сделать его самым дорогим игроком в истории КХЛ.