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Новая статья: Rift of the NecroDancer — дофаминовый разлом. Рецензия

Новая статья: Rift of the NecroDancer — дофаминовый разлом. Рецензия

Жанр Ритм-аркада Издатель Klei Publishing Издатель в России Нет Разработчик Brace Yourself Games, Tic Toc Games Минимальные требования Процессор Intel Core i3-2100 3,1 ГГц / AMD FX-6300 3,5 ГГц, 6 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 11 и 2 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce GTX 760 / AMD Radeon R9 280X, 3 Гбайт на накопителе, интернет-соединение, операционная система Windows 10 / 11 Рекомендуемые требования Процессор Intel Core i5-6500 3,2 ГГц / AMD Ryzen 5 1600 3,2 ГГц, 8 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 11 и 2 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce GTX 960 / AMD Radeon R9 380; рекомендуем играть с геймпадом Дата выхода 5 февраля 2025 года Локализация Текст Возрастной ценз От 12 лет Платформы PC Официальный сайт Во время зачистки очередного музыкального подземелья Каденс, главную героиню серии NecroDancer, затягивает во внезапно открывшийся разлом — он ведёт в необычайно странный мир, который мы бы назвали современностью.

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