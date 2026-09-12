Путин: противники многополярного мира стремятся сдерживать конкурентов

Противники многополярного мира пытаются сдерживать растущих конкурентов за счет санкций. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании саммита БРИКС.
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