Подготовку к отопительному сезону в Петрозаводске обсудят сегодня

Планерку в администрации карельской столицы посвятят вопросам отопления В первый рабочий день недели, 5 августа, в администрации Петрозаводска пройдет открытое совещание, посвященное подготовке к отопительному сезону.
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