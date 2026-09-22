Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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Смоленские семьи с начала 2026 года получили 3000 наборов для новорождённых

Смоленские семьи с начала 2026 года получили 3000 наборов для новорождённых

Губернатор Василий Анохин: Реализуем в Смоленской области программу по повышению рождаемости, включающую более 70 мероприятий За первое полугодие 2026-го в Смоленской области вручили почти 3000 наборов «Подарок новорождённому», заявил smolensk-i.

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