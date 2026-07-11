США завершили выпуск блоков для ядерной бомбы B61-13 на три месяца раньше срока

Управление национальной безопасности в области ядерной энергетики США (NNSA) завершило процесс «алмазной штамповки» всех готовых блоков для ядерной свободнопадающей бомбы B61-13 на три месяца раньше запланированного срока на Национальном комплексе безопасности Y-12 в штате Теннесси.