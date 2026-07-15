Полковник назвал условие для превращения СВО в войну с ЕвроНАТО

Полковник в отставке Виктор Баранец в беседе с «Царьградом» отреагировал на заявления объявившего об отставке премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона о планах разместить войска НАТО на Украине сразу после начала режима прекращения огня.