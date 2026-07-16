Супругов из России задержали в Стамбуле за чтение Библии. «Давно не ели, чувствуем себя плохо»

В Стамбуле задержали россиян за чтение Библии, им грозит депортацияСобор Святой Софии в СтамбулеLiu Lei/Xinhua/Global Look Press Отпуск в Турции обернулся для супружеской пары из России уголовным преследованием — их задержали за чтение Библии в Большой мечети Айя-София в Стамбуле.
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