Супругов из России задержали в Стамбуле за чтение Библии. «Давно не ели, чувствуем себя плохо»

В Стамбуле задержали россиян за чтение Библии, им грозит депортацияСобор Святой Софии в СтамбулеLiu Lei/Xinhua/Global Look Press Отпуск в Турции обернулся для супружеской пары из России уголовным преследованием — их задержали за чтение Библии в Большой мечети Айя-София в Стамбуле.