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Царьград

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Можно ли зайти в храм в шортах – священник снял вопрос

Можно ли зайти в храм в шортах – священник снял вопрос

Священник ответил на вопрос, можно ли заходить в шрам в шортах иМногие верующие и те, кто только начинает свой путь к вере, задаются вопросом: можно ли заходить в православный храм в шортах? Священник разъяснил этот вопрос, отметив, что церковь всегда открыта для всех, независимо от повседневной одежды.

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