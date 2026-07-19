Можно ли зайти в храм в шортах – священник снял вопрос

Священник ответил на вопрос, можно ли заходить в шрам в шортах иМногие верующие и те, кто только начинает свой путь к вере, задаются вопросом: можно ли заходить в православный храм в шортах? Священник разъяснил этот вопрос, отметив, что церковь всегда открыта для всех, независимо от повседневной одежды.