Санкции ЕС в отношения алюминия не вызывают опасений

В настоящий момент Группа «РУСАЛ» реализует свою продукцию преимущественно на рынках Европы, России, стран СНГ, Азии и Северной Америки и не первый раз сталкивается с санкциями в отношении своей деятельности, поэтому рынок видит, что менеджмент оценивает текущую ситуацию и корректирует работу с учетом реализующихся сценариев.