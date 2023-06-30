Медицинская Россия

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  • Павел К
    Баб надо заставлять рожать. В стране и так людей не хватает. Но и на воспитание детей власть должна направить все силы.В Иркутске женщин...

Специалисты Федерального центра медицины катастроф почти 4 суток эвакуировали пострадавшего в ДТП россиянина с Филиппин 

Специалисты Федерального центра медицины катастроф почти 4 суток эвакуировали пострадавшего в ДТП россиянина с Филиппин 

Врачи Центра санитарной авиации и экстренной медицинской помощи Федерального центра медицины катастроф Минздрава России по поручению министра здравоохранения провели медицинскую эвакуацию россиянина, попавшего в ДТП на острове Бохоль, Филиппины.

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