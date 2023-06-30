Специалисты Федерального центра медицины катастроф почти 4 суток эвакуировали пострадавшего в ДТП россиянина с Филиппин 

Врачи Центра санитарной авиации и экстренной медицинской помощи Федерального центра медицины катастроф Минздрава России по поручению министра здравоохранения провели медицинскую эвакуацию россиянина, попавшего в ДТП на острове Бохоль, Филиппины.
Врачи Центра санитарной авиации и экстренной медицинской помощи Федерального центра медицины катастроф Минздрава России по поручению министра здравоохранения провели медицинскую эвакуацию россиянина, попавшего в ДТП на острове Бохоль, Филиппины.
Свежие комментарии