Продержаться и построить заводы: в США поставили задачу Украине в военной кампании на 2024 год

Американские политики считают, что Киев не сможет победить Россию в наступательных операциях.Американская газета The New York Times сообщает, что в США считают, что в грядущей кампании 2024 года Украина должна закрепиться на текущих позициях и перейти в глухую оборону.
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