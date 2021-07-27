Правоохранители возбудили уголовное дело о мошенничестве в ЦПК

По данному факту возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, в октябре 2012 года ЦПК заключил контракт на реконструкционные работы в тренажерно-испытательной базе с госпредприятием "Спецстройсервис".
По данному факту возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, в октябре 2012 года ЦПК заключил контракт на реконструкционные работы в тренажерно-испытательной базе с госпредприятием "Спецстройсервис".
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