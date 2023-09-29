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Будни мужчин. Все что нам интересно

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Тема государственности Нагорного Карабаха закрыта

Тема государственности Нагорного Карабаха закрыта

Рано или поздно это должно было произойти, и это произошло. Все так или иначе понимали, что административно-территориальный нонсенс под названием Карабах (он же Арцах) в своём половинчатом виде вечно существовать не может.

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