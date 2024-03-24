Владельцы «Крокус Сити Холла» ответили на вопросы о действиях безоружной охраны

«Крокус Сити Холл» охраняли более 30 человек. Все они работали без оружия. Бизнесмены Араз и Эмин Агаларовы, которым принадлежит Крокус в Подмосковье, заявили, что эта операция была совершена диверсантами.
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