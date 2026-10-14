⛈Крым готовится к шторму: возможны подтопления и падение деревьев В регионе 15 и 16 октября ожидаются сильные дожди, в южных и восточных районах — с грозами, а также усиление ветра до 15–20 метров в секунду.
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