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Более 60 старых домов демонтировали по программе реновации в ВАО

Более 60 старых домов демонтировали по программе реновации в ВАО

В Восточном административном округе было расселено и демонтировано 67 домов старого жилого фонда. Их жители переселились в новые комфортные новостройки в рамках реализации программы реновации, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

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