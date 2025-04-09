Более 60 старых домов демонтировали по программе реновации в ВАО

В Восточном административном округе было расселено и демонтировано 67 домов старого жилого фонда. Их жители переселились в новые комфортные новостройки в рамках реализации программы реновации, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.