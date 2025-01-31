Снег и похолодание ожидают в Калуге в начале февраля

В Калужскую область в начале февраля придут снег и похолодание. По данным Калужского ЦГМС - Филиала ФГБУ "Центральный УГМС", в пятницу, 31 января, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии