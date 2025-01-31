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Калуга-поиск

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Снег и похолодание ожидают в Калуге в начале февраля

Снег и похолодание ожидают в Калуге в начале февраля

В Калужскую область в начале февраля придут снег и похолодание. По данным Калужского ЦГМС - Филиала ФГБУ "Центральный УГМС", в пятницу, 31 января, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

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