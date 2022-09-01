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Михаил Делягин: число министерств и ведомств разумно сократить вдвое, объединить Минюст, Генпрокуратуру и СКР

Михаил Делягин: число министерств и ведомств разумно сократить вдвое, объединить Минюст, Генпрокуратуру и СКР

Заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин считает, что число министерств и ведомств в России имеет смысл сократить вдвое.

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