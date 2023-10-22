Бывший посол Израиля в Великобритании обвинил Иран в спонсировании ХАМАС

ХАМАС спонсирует Иран, удары по сектору Газа оправданы тем, что представитель этой организации не носят военную форму, заявил бывший посол Израиля в Великобритании Дэниел Тауб, 22 октября сообщает GB News.
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