Не покупайте эти комнатные растения, которые вы, скорее всего, убьёте

Не тратьте деньги на то, что не будет жить долгоЗа последние несколько лет комнатные растения стали настолько неотъемлемой частью нашего внутреннего декора, что легко забыть, что это живые существа, которым для роста необходимы определённые условия.
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