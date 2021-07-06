Напуганный российским "Посейдоном" житель США жёстко осадил Украину на ее телевидении за провокации против РФ

Сергей ЕПолитикаНапуганный российским "Посейдоном" житель США жёстко осадил Украину на ее телевидении за провокации против РФ Житель Нью-Йорка позвонил на украинский телеканал "НАШ" с критикой сближения Киева и НАТО, которое ставит США под удар.Вернуться к статье2813НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьMila КРоссия не угрожает, она сосредотачивается.ВВВладимир ВитковскийДаже простые граждане понимают...TFTatyana FedotovaПростые граждане везде и всегда лучше всё понимают. Это у тех, у кого власть вместо мозгов доллары. Война для них бизнес. Кретины. Я думаю, что большинство в России просто не поймет, что если на границах с нами на Западе кто дернется: Украина там, Прибалтика, или весь 4-й рейх попробует шевельнуться, то не только по ним должно полететь, а сразу и по штабам в Америке, и в Англии. Вот где находится наш враг № 1. Остальные шушера.ННиколайПлюс - Брюссель - штаб-квартира НАТО. Брюссель то никто никогда не разрушал!!!TFTatyana FedotovaМожноTFTatyana FedotovaTFTatyana FedotovaЯ думаю, что будь у некоторых из нас возможность пульнуть по штабам НАТО - пульнули бы. Жаль диванчиков таких нет. Хана бы врагам нашим.Vladimir LenkovТо, что хохлы - дебилы известно давно, но валить на них весь политический маразм как-то туповато. Вы, пендосы, свою Нату и белый домик вразумите или разгоните, поскольку на самом деле все пакости на планете Земля идут именно от них.СЗСергей ЗюкинУ нас во дворе говорили так: ссышь - значит, уважаешь!😜Лариса Кирюхина (Данилова)Кому польза от НАТО?Один вред!Юрий МатренинИ не только "Посейдон", запасайтесь памперсами.Александр КазмерчукKarmadon"... жертвами могут стать не только украинцы и европейцы, но и АМЕРИКАНЦЫ". Вот и вся "обеспокоенность" среднестатистического жителя США. На весь остальной мир им НАСРАТЬ.юрий смирновСпасибо хохламВалерий РезвовНе трожь, не обижай хохлов - их и так все опустили...Валерий РезвовЗа что же их стоит благодарить? Дрючить - да! Помогать русским на Донбассе - да. Но поддерживать пассивное говно, которое испугалось западенцев - НЕТ.АНГЕЛ АНГЕЛНу сами себе друзей выбирает, а как в пословице дурак дурака видит из далека... Вам хохлы еще дадут просраться, запасайтесь памперсами... Как они были жополизами такими и остались, а насчет что бы кинуть на бабло и разворовать ни кто кроме их таким искусством не владеет... Не даром же говорится, когда хохол родился жиды и те заплакали... Так что парни сами себе геморой нашли на пятую точку..Валерий РезвовСогласен полностью - вряд ли в мире найдется более способного народца для облизаания... с последующим предательством...Валерий РезвовА ты святость свою готов-ли соблюсти. Объясни ка мне отрок, почему сейчас Босфор с Дарданеллами не справляются с потоком кораблей, желающих покикуть Черное море... Хотя до окончания учений осталась еще целая неделя...HotRSВы так наивны, что полагаете, что командир корабля сам решает когда ему покинуть учения? И из Афгана не позорное бегство, а продуманный шаг. Талибы теперь контролируют почти всю страну. Таким образом для России создана весьма серьезная проблема, учитывая, что Таджикистан не сможет удержать талибов в случае агрессии. И узбеки не смогут.Валерий РезвовЛично мне нанасрать на мнение америкацев, страну, которую представляет рыжеволосая симпатичная, но совершенно тупая Джейн Псаки - прошу не путать со стаушкой Белосси.. Эти сцуки, американские, продолжают играться... А Сергей Лавров подписал сегодня договор с Индонезией. Китай, Индия, Вьетнам и Пакистан заключат соглашение пусть даже временное.... Но позорное бегство американцев из Афганистана...степан дуновНе согласен с вами насчет симпатичности Псаки. А уж по уму так вообще ниже плинтуса.Валерий РезвовПривет всем голубым, зеленым, синим. Меня просто заблокировали. Я только могу общаться с собою... Тихо сам с собою, я веду беседу...Slava LoСкажите ему, что ПОСЕЙДОНОВ много.Ppenoplast05До всех медленно, но начинает доходить, что творит на Украине клоун с компанией.Андрей ВасильченкоПочему только США? Можно спокойно опустить на дно джентльменов Британии. Есть много берегов, заслуживающих внимания Посейдона.Валентина КотоваПрежде чем нарушать наши границы, незабывайте надевать памперсы, чтобы меньше было вони от вас!!!борис шорниковИ чегой то у пиндосиков в заднем проходе засвербило ? В ЮГОСЛАВИИ вон какими хероями себя считали ! а тут вдруг они могут погибнуть с семьёй !!! ВСПОМНИТЕ СУКИ О НЕВИННО УБИТЫХ ВАШИМИ РАКЕТАМИ ДЕТЕЙ ЮГОСЛАВИИ , ИРАКА,СИРИИ и еще десятках государств куда вас не звалиКомментировать
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