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Ямаль — самый молодой игрок в истории топ-5 лиг Европы, забивший 50 голов за свой клуб

Ямаль — самый молодой игрок в истории топ-5 лиг Европы, забивший 50 голов за свой клуб

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль забил первый гол в сезоне в матче 3-го тура Ла Лиги с «Райо Вальекано».

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