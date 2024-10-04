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Новости экономики России

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Инвесторы скупают акции “СмартТехГрупп”

Инвесторы скупают акции “СмартТехГрупп”

Инвесторы скупают акции “СмартТехГрупп”. Котировки растут более чем на 12%. Напомним, что “Промсвязьбанк” сегодня проинформировал об установлении цены приобретения акций компании в рамках добровольной оферты от 9 сентября 2024 года в размере 2,5 рубля за штуку.

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