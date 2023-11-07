Забыли про извинения: в Тольятти задержали устроившего потасовку мигранта

О задержании накануне вечером, 6 ноября, сообщили в СУ СК России по Самарской области.Этому предшествовало опубликованное в ести видео, на кадрах которого было представлено, как уроженец одного из иностранных государств оскорбляет одного из пассажиров маршрутного такси.
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