Забыли про извинения: в Тольятти задержали устроившего потасовку мигранта

О задержании накануне вечером, 6 ноября, сообщили в СУ СК России по Самарской области.Этому предшествовало опубликованное в ести видео, на кадрах которого было представлено, как уроженец одного из иностранных государств оскорбляет одного из пассажиров маршрутного такси.