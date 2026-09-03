"Save Us From Our Traitor Gov't": Massive Madrid Protests Erupt Over Socialist Regime's Handling Of Ceuta Invasion Spain's Ceuta border invasion has morphed into a major political headache for Socialist Prime Minister Pedro Sánchez.
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