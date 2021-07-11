Как они хотели нас уничтожить Английская газета Telegraph опубликовала документ из Национального архива о плане военной операции против СССР, который был разработан в 1945 году по распоряжению премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля.
Как они хотели нас уничтожить Английская газета Telegraph опубликовала документ из Национального архива о плане военной операции против СССР, который был разработан в 1945 году по распоряжению премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля.
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