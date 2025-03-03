Подведены итоги ночной атаки беспилотников на российские регионы

Средства ПВО перехватили и сбили семь беспилотников над тремя регионами России Вооруженные силы Украины атаковали беспилотными летательными аппаратами сразу три региона России в ночь на понедельник, 3 марта, сообщило Министерство обороны РФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии