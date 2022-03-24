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Депутат Свищев: «ИИХФ хочет докопаться, спонсоры душат, они не справятся с давлением. Не надо трогать нашу страну и спортсменов»

Дмитрий Свищев высказался о намерении ИИХФ открыть дисциплинарное дело против ФХР. «Не знаю, чего они хотят добиться.

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