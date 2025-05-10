Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Что стало в дальнейшем с подписантами Акта о капитуляции Германии

Что стало в дальнейшем с подписантами Акта о капитуляции Германии

  Судьба фельдмаршала Вильгельма Кейтеля после подписания исторического Акта: арест, суд и казнь Вильгельм Кейтель, начальник штаба Верховного командования вермахта, был одним из ключевых военных руководителей нацистской Германии.

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Комментарии
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АС
Андрей Сердюк
Непомнящий не помнит задокументированный факт: в СТЕНОГРАММЕ - И эти тоже нас победили? (адресована представителю франции)
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14 час.
Надежда
А неважно, легенда или нет, главное, что этого сноба показательно наказали!
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13 час.
Анфиса Иванова
А я считаю ( если Кейтель так сказал) очень, очень важным психологическим моментом для : 1.для американцев ( они задавали тон как союзники) - подписание капитуляции перед американцами подчеркивало для немцев момент &quot; справедливого военного проигрыша&quot; и как бы уважительную покорность подписания этого проигрыша англо-американцам . Козырь политический- для американцев особенно ! 2. для СССР - &quot; как? и перед русскими?&quot; этот возглас презрения и ненависти к русскому народу( русский швайзен - русские свиньи...), которого немецкий фашизм не только не разгромил-покорил, но и разгромно проиграл ему почти до уничтожения всей германской страны... Это было для немецких капитулянтов унижением не переносимым. А потому и наш откровенный выигрыш они перед западными победителями&quot;, зная их истинное отношение к советскому государству, постарались уничижительно принизить и прибеднить... Вот эта возможная фраза и дает все эти годы &quot; союзничкам&quot; нашим подло и дерзко заявлять миру, что ОНИ главные победители, а не СССР...
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12 час.
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