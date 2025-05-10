Что стало в дальнейшем с подписантами Акта о капитуляции Германии

Анфиса Иванова

А я считаю ( если Кейтель так сказал) очень, очень важным психологическим моментом для : 1.для американцев ( они задавали тон как союзники) - подписание капитуляции перед американцами подчеркивало для немцев момент " справедливого военного проигрыша" и как бы уважительную покорность подписания этого проигрыша англо-американцам . Козырь политический- для американцев особенно ! 2. для СССР - " как? и перед русскими?" этот возглас презрения и ненависти к русскому народу( русский швайзен - русские свиньи...), которого немецкий фашизм не только не разгромил-покорил, но и разгромно проиграл ему почти до уничтожения всей германской страны... Это было для немецких капитулянтов унижением не переносимым. А потому и наш откровенный выигрыш они перед западными победителями", зная их истинное отношение к советскому государству, постарались уничижительно принизить и прибеднить... Вот эта возможная фраза и дает все эти годы " союзничкам" нашим подло и дерзко заявлять миру, что ОНИ главные победители, а не СССР...