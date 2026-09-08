Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Что эти выборы значат для России?

Что эти выборы значат для России?

В 03:21 по местному времени 7 сентября официальный портал уполномоченной по выборам земли Саксония-Анхальт зафиксировал: все 2661 участок сведены.

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